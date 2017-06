Politi forbereder sig på rockerfest

Politiet vil være synligt til stede i Frederiksværkområdet hele weekenden og vil følge udviklingen. I lighed med andre større arrangementer har Politiet været i dialog med arrangørerne om rammerne for den fest, der afholdes. Det er således Politiets opfattelse, at der ikke er grund til særlig bekymring hos borgerne.

Borgmester Steen Hasselriis(V) er ikke begejstret for, at Bandidos holder stor fest i Frederiksværk men er tilfreds med, at Politiet vil følge udviklingen.

- Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg helst havde været festen foruden, men det er nu en gang sådan, at Bandidos er en lovlig forening, og så kan man ikke forhindre det. Når det er sagt, så er jeg meget tilfreds med, at Politiet vil være til stede. Vi havde i fredags et møde med Politiet om festen, og det er mit indtryk, at Politiet har forberedt sig grundigt, så der bliver færrest mulige gener for borgerne. Dog skal man nok forvente mere trafik og mere larm end normalt, siger Steen Hasselriis.