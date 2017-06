Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Plejefirma er gået konkurs

Halsnæs - 30. juni 2017 kl. 12:04 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Plejefirmaet Pleje Plus ApS meddelte fredag til Halsnæs Kommune, at firmaet er gået konkurs. Konkursen berører 11 borgere i Halsnæs Kommune, der hidtil har valgt at få personlig pleje eller praktisk hjælp fra virksomheden.

Men ingen borgere skal som følge af konkursen i Pleje Plus ApS være bekymrede for, om de nu får nogen hjælp. Halsnæs Kommune overtager straks plejen af de borgere, der hidtil har været tilknyttet den konkursramte leverandør.

- Vi har iværksat en plan, der betyder, at Halsnæs Kommunes hjemmepleje straks overtager hjælpen af de borgere, der har været tilknyttet Pleje Plus ApS. Det betyder, at hjemmeplejen allerede i dag kommer ud til de borgere, der har brug for personlig pleje, siger Birgit Gundorph-Malling, chef for Sundhed, Ældre og Kultur i Halsnæs Kommune.

I følge hende har Halsnæs Kommune ellers haft et godt samarbejde Pleje Plus ApS. Har man som borger hidtil fået praktisk hjælp af Pleje Plus ApS for eksempel til rengøring, vil også de opgaver blive overtaget af den kommunale leverandør - dog kan der være lidt tidslige forskydninger i opstarten.

De berørte borgere vil få direkte besked - også om deres fremtidige muligheder for frit valg af plejeleverandør. Konkursen hos Pleje Plus ApS ærgrer Ole S. Nielsen (O), formand for Udvalget for Ældre og Handicappede.

- Vi er desværre ikke herre over, om en leverandør går konkurs. Men når det sker, er det vigtigt, at vi som kommune hurtigt er klar til at hjælpe, så vi sikrer trygheden hos alle berørte borgere, udtaler Ole S. Nielsen.

Pleje Plus ApS har hovedkontor i Nykøbing Falster, men har udover Halsnæs også haft opgaver i Frederikssund kommune.