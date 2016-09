Send til din ven. X Artiklen: Paraply-betaling atter i spil Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Paraply-betaling atter i spil

Halsnæs - 12. september 2016 kl. 11:49 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da budgettet forud for kommunalvalget i 2013 skulle på plads, enedes alle partier i Halsnæs pludselig om at afskaffe en upopulær kontingentbetaling til aktivitetshuset Paraplyen i Frederiksværk. Kontingentet på 600 kr. om året var indført i 2010 under protest fra Ældrerådet og betød at mange ældre ikke havde råd til at benytte aktivitetshuset.

Nu er ekstra brugerbetaling til Paraplyen atter i spil. Borgmester Steen Hasselriis (V) foreslår i sit budgetudkast at forhøje taksterne for brugerbetaling til de aktiviteter i huset, der kræver deltagergebyr. Forhøjelsen er på 75 procent af det nuværende beløb. Eksempelvis koster det i dag 175 kr. om året at have et såkaldt værkstedskort. Det vil stige til lidt over 300 kr.

Borgmester peger på dette forslag som alternativ til et genindføre et årskontingent, der kunne give kommunen 600.000 kr. Det ekstra gebyr ventes i stedet at indbringe 105.000 kr. Samtidig er der forslag om at spare 50.000 kr. i tilskud til busture for ældre og indføre brugerbetaling på kørsel til Aktivitets- og Solskinsforeningen til 229.000 kr.

Andre og større reduktionsforslag i borgmesterens budget, der rammer ældre, er reducering af rengøring i boliger på plejecentre til hver 14. dag, nedlæggelse af pulje til klippekortordning, mens en omsorgspulje på tre mio. kr. erstattes af en pulje på det halve til aktivitet og udvikling, herunder undersøgelse af etablering af et aktivitetshus i Hundested som Paraplyen.

Borgmesterens budgetforslag rummer også udvidelser på ældreområdet. Således at der afsat 1,5 mio. til at styrke hjemmeplejen og knap 400.000 kr. til akut sygepleje, ligesom der er en ekstra million indenfor handicap og psykiatri.