Palæets julekalender - 23. dec.

PALÆETS JULEKALENDER: 23. december: Anker Line serien blev designet af Jens Harald Quistgaard i 1954. Form, funktion og farve er i højsædet. Han rejste til USA og fik her succes med en række nyskabelser til køkken og bord. De fleste kender sikkert hans berømte dåseåbner. Mange af hans produkter vises i dag på Danmarks Designmuseum og på museer i USA. Idéen med Anker Line gryden var, at den skulle være smuk at se på, sådan at den samtidig kunne anvendes som serveringsfad. De flotte, klare farver på grydens yderside betød, at den gjorde sig godt på et veldækket bord. Den fandtes endda i rød, lige til at sætte på julebordet.