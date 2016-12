Palæets julekalender - 22. dec.

22. december: Dagens kalenderbillede stammer fra 1954. Det viser modellen Lilian i gang med at pakke en emaljeret gasovn ud af den originale kasse. Med få dage til juleaften kan vi vælge at tro, der er tale om en julegave. Selve ovnen har været hvid med sort kontrast på ramme, ben og greb. Interessant for eftertiden er det, at der i museet findes bevaret, ikke blot sådan en ovn, men også den tilhørende kasse. Ligesom gavepapiret juleaften bliver kasseret, gælder det samme som regel for simple emballager. Det pågældende nummer i vore samlinger er derfor lidt af en sjældenhed.