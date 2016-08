Skoleleder Per Ungfelt konstaterer at man er sluppet for alvorlige episoder i år på Arresø Skole. Foto: NJL

Påbud på vej til heldagsskolen

Halsnæs - 31. august 2016 kl. 07:34 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Arresø Skole Magleblik er ikke alene om at få påbud fra Arbejdstilsynet om at forebygge risikoen for vold og trusler om vold i arbejdet, som det blev beskrevet i gårsdagens avis. Således fik Frederiksværk Skole et tilsvarende påbud om det psykiske arbejdsmiljø i 2014, og Heldagsskolen på Bøgebjerggård har tidligere i august haft besøg af Arbejdstilsynet.

- Vi forventer et påbud på Bøgebjerggård, lignende det her på Arresø Skole, og vi vil arbejde på samme måde med det, siger arbejdsmiljøkoordinator i Halsnæs Kommune Tina Vesthald og tilføjer at rigtig mange skoler landet over får tilsvarende påbud.

Påbuddet til Frederiksværk Skole for to år siden handlede også om vold og trusler, særligt i forhold til at medarbejdere ikke havde viden om retningslinjer og hvordan man skulle forholde sig. På samme måde som påbuddet til Arresø Skole og det forventede til Heldagsskolen på Bøgebjerggård, der nu hører under Hundested Skole.

Da medarbejderne fra Arbejdstilsynet 12. august forlod Bøgebjerggård fik man et vink om, at man kunne forvente et påbud. Før besøget havde man faktisk allerede taget fat på arbejdet med et forbedret arbejdsmiljø via en forebyggelsespakke, som kommunen havde søgt midler til. Et tilsvarende forebyggelsesarbejde sættes igang i september på Frederiksværk Skole og i november på Arresø Skole. Når forebyggelsespakken kommer sidst her, skyldes det at man ikke må anvende midler fra den før det påbud, man har modtaget, er løst.

Baggrunden for påbuddet til Arresø Skole var en række hændelser, som personalet kunne berette om, da Arbejdstilsynet var på besøg i november 2015. Bl.a. havde en elev kastet en stol mod en lærer, mens en anden lærer var blevet bidt af en elev, og personalet kunne berette om ugentlige hændelser.

Noget tilsvarende har man været forskånet for i år.

- Man kan næsten sige, at ro hersker over land og by. Der har ikke været nogen tilsvarende episoder - heldigvis ikke. Selvfølgelig er der altid på en skole med over 600 børn konflikter, men der har ikke været noget i den størrelsesorden, siger Per Ungfelt, der 1. januar blev konstitueret som skoleleder.

