Opfordring til Ølsted: Få lavet nogle børn

Halsnæs - 02. juli 2017

Om ni måneder skal det vise sig om en for det meste grå og trist weekend har fået folk i Ølsted til at følge de opfordringer, der kom da byens idrætsforening fredag eftermiddag markerede sit 100 års jubilæum med en velbesøgt reception!

- Det er vigtigt, at I får lavet nogle flere børn her i byen, lød det således til de fremmødte fra DBUs Sjællands repræsentant Allan Thoft Jensen med henvisning til, at det er nødvendig for et lokalsamfund som Ølsted at holde skolen igang for også at kunne fastholde aktiviteterne i idrætsforeningen.

Formand for Lokalrådet Vibeke Frausing støttede op om ønsket om flere børn i Ølsted. Som påpeget af formand og næstformand for Ølsted IF Lars Larsen og Per Perschke i jubilæumsomtalen i Frederiksborg Amts Avis er det et problem for foreningen, at de unge forsvinder, når de efter 6. klasse skal skifte til andre skoler.

Det havde borgmester Steen Hasselriis (V) også læst i avisen, og han kom med et lille løfte om, at der kunne være en bedring på vej, som det også fremgår af de seneste skoleforlig, hvor der lægges op til at Ølsted Skole igen kan blive mere selvstændig og måske få udskolingen tilbage, hvis elevtallet er til det.

- Det samlede byråd er opmærksom på situationen i Ølsted, som er det eneste sted i kommunen, hvor der er udsigt til stigende børnetal, sagde borgmesteren således.

Steen Hasselriis roste ellers Ølsted IF for den bedrift at holde sig igang så mange år og udvikle sig til en alsidig mixed forening med faciliteter, der bliver flittigt brugt.

