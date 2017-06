Se billedserie Omkring 150 deltog i årets grundlovsmøde på plænen ved kanalen i Frederikværk.

Omkring 150 til Grundlovsmøde

Halsnæs - 06. juni 2017 kl. 13:21 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Grundlovsmødet i Frederiksværk er genindstiftet som tradition. Det er konklusionen fra Helle Lunderød (S) efter et besøg på omkring 150 efter at ca. 100 deltog sidste år.

Talere ved arrangementet på plænen ved kanalen var borgmesterkandidat Steffen Jensen(S) og borgmester Steen Hasselriis (V). Steffen Jensen talte om det historiske fundament og det stærke ved fællesskabet for fremtiden. Steen Hasselriis rettigheder og pligter i demokratiet, og det vigtige ved at man hele tiden bruger begge. I nyskabelsen Open Mic, hvor mikrofonen var givet til Alex Nyborg Madsen, fik man en forfriskende og ny tilgang til Grundloven.

- Alex talte om ytringsfriheden og at det er vigtigt at man ytrer sig, men at alle også nogen gange er bedre tjent med at man holder mund og lytte noget mere. Han talte også om det betydningsfulde i at beslutte sig for at se hinanden, som de mennesker vi er forskellige, men hvor vi kan lære noget hvis vi ser hinanden. Alex helt utraditionelle, men dejlige forslag var at det skulle indskrives i Grundloven, at man skulle kramme en man ikke kender, fortæller Helle Lunderød.

De mange fremmødte blev godt underholdt af Paraplyens Kor. Arrangementet var også i år bakket op af Gjethuset, Paraplyen, Industrimuseet ved åbning af Palæet, og det nye fine projektet omkring Turbinehuset holdt åbent hus, og det blev besøgt under hele mødet. Det aktive medborgerskab var i fuldt flor.

- Jeg havde fornøjelsen af at byde velkommen og binde tingene sammen, og stod på scenen i kanalen og glædede mig over, at det direkte møde mellem mennesker stadig er et af de stærkeste kort demokratiet har på hånden, siger Helle Lunderød, der stod for arrangementet for Socialdemokratiet i Halsnæs.

- Min drøm er at vi næste år kan lade mødet indlede med et slags folkemøde med aktiviteter i hele området, så det lever og gror og således at man fælles kan gå mod plænen og det til Grundlovsmøde får en stærk fælles oplevelse, det behøver ikke bare være en drøm det kan opfyldes for allerede i år var der mange som gerne ville være med, men som var begrænset fordi mødet lå i pinsen, så der er noget at glæde sig til næste år, siger Helle Lunderød.