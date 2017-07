Ølstedliste i forbund med S

- Ølstedlisten har som målsætning at Ølsted Skole igen bliver en skole med udskoling, altså op til 9.klasse. Vi mener dette allerede bør ske fra skoleåret 2018. Det vil give lokalsamfundet i Ølsted en større styrke, og det vil få flere til at vælge Ølsted Skole frem for en privat skole. Når vi har valgt at indgå i dette tekniske valgforbund, skyldes det først og fremmest, at det er Socialdemokratiet, der i byrådet står tættest på det samme synspunkt, som vi har omkring et decentralt skolevæsen, siger spidskandidat for Ølstedlisten Vibeke Frausing.