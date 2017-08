Ølsted får farten ned

Hastighedsgrænsen på Ubberupvej i Ølsted sættes ned fra de nuværende 80 km/t til 60 km/t, som Trafikgruppen i Ølsted har ønsket og argumenteret for i forbindelse med at formanden for Udvalget for Miljø og Teknik Walter Christophersen i foråret var på besøg for at høre gruppens synspunkter.