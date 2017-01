Nytårsmarch for hjertets skyld

Bevæbnet med huer, handsker og varme jakker, var omtrent 30 søndagsfriske medlemmer af Hjerteforeningen i Halsnæs i går mødt op foran Frederiksværk Svømmehal for at få et glas boblevand og et stykke kransekage, inden foreningens årlige nytårsmarch blev skudt i gang. Normalt skyder foreningen også en diskret raket af, som det var formuleret på hjemmesiden, men i år måtte de fremmødte nøjes med et godt nytår fra formand Conny Laursen.