Veterantræffet på Grønnessegaard har fået nyt og ungdommeligt navn. Træffet vil fremover være kendt som "Timewinder".

Nyt navn til Veterantræf spoler tiden tilbage

Halsnæs - 13. september 2016 kl. 12:25 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter en længere proces med arbejdsnavnet 'Veterantræf på Grønnessegaard', blev det permanente navn afsløret på søndagens åbne hus efter en cirka to måneder lang proces med brainstorming og markedsundersøgelse. Timewinder hedder træffet, som forventes at blive blandt de største træf i norden for mekanik, køretøjer og historisk interesserede.

- Der var enighed om, at vi gerne ville væk fra et stedbestemt navn, samt at det skulle have internationalt snit, fortæller Klaus Jaqué, træffets pressekontakt, som også uddyber at gruppen stillede mod et mere ungdommeligt look, med det nye navn.

- Vi har set mod de nye danske festivaler, samt internationale veterantræf, og set på hvordan de har lykkedes med at fange interessen hos en yngre generation, med et interessant navn. Vi vil gerne vise, at vi ikke bare er for de seje, som selv kommer med biler, men at vi har noget for enhver smag. Og navnet er det første som man møder.

Ordet Timewinder er et selfmade ord inspireret udfra veterantræffets idé om at spole tiden tilbage. Det går fint i tråd med det træffet gerne vil fremelske - et komplet datidigt tidsbillede, hvor gæsterne på træffet træder ind i en historisk tidslomme.

Med navnet på plads, er der én opgave mindre, forud for træffet, som afvikles første gang i pinsen 2017, på Grønnessegaard gods.