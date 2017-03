Send til din ven. X Artiklen: Nye grove fejl på plejehjem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nye grove fejl på plejehjem

Halsnæs - 01. marts 2017 kl. 12:25 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I forbindelse med en ny klage til Halsnæs Kommune over omsorgssvigt på Arresø Plejecenter Løvdalen har Ældrerådet rettet henvendelse til borgmester Steen Hasselriis, direktør Lisbeth Rindom og samtlige medlemmer af Udvalget for Ældre og Handicappede.

Klagen er sendt af en besøgende til en beboer på Løvdalen og opridser efter hvad Frederiksborg Amts Avis erfarer en række yderst kritisable oplevelser på plejecentret bl.a. omkring manglende omsorg i forbindelse med et sygdomsforløb og omkring medicinhåndtering, som er blandt det som embedslægen tidligere har kritiseret plejecentret for.

Ældrerådet må ikke gå ind i personsager, men udtrykker i henvendelsen til politikere og administration i Halsnæs Kommune, at man på baggrund af de nye oplysninger fortsat ikke finder forholdene for plejehjemmets beboere for acceptable.

- Vi tager altid Ældrerådets bemærkninger alvorligt. Den konkrete anledning til Ældrerådets henvendelse drejer sig bl.a. om forløbet med en borger, der havde fået konstateret en urinvejsinfektion, og hvor nogle procedurer i den forbindelse ikke blev overholdt. Det har vi beklaget over de pårørende til borgeren. Men det er ikke udtryk for en generel problematik, og der er så sent som i februar måned gennemført et uafhængigt tilsyn på Løvdalen, som peger på, at der ydes en god og værdig ældrepleje. Når det er sagt, så kan man ikke undgå, at der sker fejl. Men når de sker, så skal vi lære af dem, og det gør vi også i dette tilfælde, siger Lisbeth Rindom, direktør for området i Halsnæs Kommune.

Ældrerådet opfordrer politikerne til at tage forholdene på Plejecentret Løvdalen op til fornyet drøftelse for at sikre sig, at situationen forbedres væsentligt. »Det er ikke værdige forhold, man tilbyder de svageste ældre borgere,« skriver Ældrerådet i brevet til politikerne.

