Ny skoleleder udpeget

Malene Nyenstad - ny leder af Hundested Skole.

Halsnæs - 09. februar 2017 kl. 14:10 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Malene Nyenstad er nu udnævnt som ny skoleleder på Hundested Skole efter en periode som konstitueret skoleleder. efter at Klaus Bertelsen fratrådte sidste år. Det skriver Halsnæs Kommune i en pressemeddelse.

Valget af Malene Nyenstad er ikke uventet. Hun var afdelingsskoleleder på Lerbjerg-matriklen, hvor hele Hundested Skole samles til sommer, inden hun i november blev konstitueret som skoleleder for den samlede skole, da Klaus Bertelsen fratrådte til fordel for et skolelederjob i Frederikssund Kommune.

Malene Nyenstad er mor til tre, bosat i Lynæs, og er opvokset i Hundested. Hun er et kendt ansigt på skolerne i Hundested, hvor hun har været lærer siden 2000, de seneste to år som afdelingsleder og nu som leder. Hun glæder sig rigtig meget over fortsat at skulle være en del af Hundested Skole:

- Folkeskolen har de seneste år været gennem en række forandringer. Det er vigtigt for mig, at vi nu fokuserer og skaber rammer, der sikrer at alle - både elever og medarbejdere - bliver så dygtige, som de kan. Jeg glæder mig til, at Storebjerg og Lerbjerg til august samles på Lerbjerg, som lige nu er under ombygning. Jeg ser frem til at være en del af en moderne skole, hvor faglokalerne er nye og lækre, idrætsfaciliteterne er i top og de to gennemrenoverede fløje fremstår moderne og indbyder til læring, siger den nye skoleleder.