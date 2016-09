Ny skoleleder skal plante et træ

»Du skal plante et træ,« skrev Piet Hein i sit digt fra 1948. Det bliver en af de første opgaver for den ny skoleleder på Arresø Skole, Horst Obermann, at gøre det. Han modtog således ved velkomsten på Magleblik et æbletræ, som han skal finde et passende sted at plante. Og skolens faglige leder Jon Jensen udtrykte håb om, at den ny chef med tiden kunne sidde under træet og tænke fine tanker og lægge planer.