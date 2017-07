Ny skole starter næsten klar

Skoleleder på Skolen ved Havet, Charlotte Hertel Kristiansen, viser omkring i den »nye skole« på Lyngbakken 16, Hundested. Lokalerne er store og lyse - og i dag fyldt med håndværkermaterialer, malerbøtter, værktøj og så videre, så det for en udenforstående godt kan give kriller i maven at tænke på, at dette skal være færdigt til den 9. august, som er første skoledag. Sfo'en er allerede i gang fra den 1. august. Skolen rummer tre store og et lille klasseværelse, fire toiletter og et køkken, der monteres som det sidste.