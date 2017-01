Ny privat skole har over 80 tilmeldte

Ny skole er en succes endnu før åbning.

Halsnæs - 18. januar 2017 kl. 12:05 Af Niels J. Larsen

Initiativtagerne til en ny privatskole i Hundested »Skolen ved Havet« har modtaget over 80 foreløbige opskrivninger til skolen, og derved er man over det antal elever, som man havde sat som minimum for at starte skolen.

Opskrivningen til skolen blev igang i december, hvor man samtidig optog dialog med Halsnæs Kommune om køb af den tidligere Vibehus Børnehave efter at borgmester Steen Hasselriis (V) igen havde meddelt at kommunen ikke ønskede at sælge dele af Storebjergskolen til privatskole.

Initiativtagerne til privatskolen inviterer til et nyt informationsmøde mandag 23. januar kl.19.00-20.30 i Halsnæs Medborgerhus, Nørregade 61 i Hundested. Her vil man fortælle om de foreløbige opskrivninger, indbetaling af anden rate depositum til Undervisningsministeriet og køb af Vibehus Børnehave.

»Skolen ved Havet har sendt en forespørgsel til Halsnæs Kommune om at sende Vibehus Børnehave i udbud, så vi hurtigst muligt kan byde på grunden. Vores forespørgsel, håber vi, fremsættes på næstkommende byrådsmøde. På baggrund af møder med kommunen og med banken, ser det hele meget lovende ud. Kommunen har udtalt, at selv om de ikke bakker op om skolen, så ønsker de omvendt »ikke at sætte en kæp i hjulet« for os,« skriver initiativgruppen på Facebook.

Der er oprettet en bankkonto, så forældre kan begynde at indbetale opskrivningsgebyret på 500 kr. pr. barn.

»I initiativ- og arbejdsgruppen tror vi så meget på Skolen ved Havet, at vi har valgt selv at indbetale anden rate af depositummet til Undervisningsministeriet på 10.000 kr. Pengene skal være indbetalt senest 1. februar,« hedder det fra initiativgruppen.

Gruppen bag den ny privatskole består bl.a. en flere lærere fra Frederiksværk Skole Melby. Initiativet til den ny privatskole er opstået i forbindelse med at Hundested Skole efter sommerferien samles på Lerbjerg-matriklen. Derfor ønskede man at købe dele af Storebjergskolen, men det afviser et stort byrådsflertal, der frygter at den ny privatskole kan blive en for stor konkurrent til Hundested Skole.