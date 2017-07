Send til din ven. X Artiklen: Ny asfalt hakket op efter tre uger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny asfalt hakket op efter tre uger

Halsnæs - 22. juli 2017 kl. 06:50 Af Hanne Guldberg Mikkelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I flere år havde borgerne i Ølsted sukket efter ny asfalt på byens hovedåre, og for en lille måned siden skete det endelig.

Men glæden var kortvarig. Efter cirka tre uger gik Halsnæs Forsyning i gang med en reparation - og nu ligner asfalten igen noget, der trænger til en reparation. Den jomfruelige asfalt er ikke længere uden ar - og det har affødt et længere kommentarsport på facebooksiden 3310 Ølsted.

Her tager Ølstedborger Mads Vergo det dog fra den humoristiske side, at asfalten ikke fik lov at ligge uforstyrret længe.

- Det er lidt sjovt, når de lige har lagt ny asfalt, siger Mads Vergo om billedet med reparationen.

- Og fjollet, at man ikke koordinerer de ting, der skal laves. Asfalten har trængt til en udskiftning i mange år, så det er meget rart, der er kommet ny. Det er vi bestemt ikke utilfredse med - men det er da fjollet, at det så bliver gravet i det så hurtigt efter.

Reparationen har Halsnæs Forsyning stået for, og den har sin naturlige forklaring:

- For at gøre en kort historie lang - den ventil, vi har skiftet, er noget, som asfaltfirmaet, der lagde det nye asfalt, ødelagde. Det er ikke, fordi vi synes, det er sjovt at skære i den nye asfalt, siger Karsten Jensen fra Halsnæs Forsyning.

Det var absolut nødvendigt at skifte ventilen, og Karsten Jensen er meget opmærksom på, at forsyningens reparation i den nye asfalt har skabt en del røre i Ølsted blandt andet på facebooksiden 3310Ølsted.

Her mener en bruger at...

- Det er typisk forsyningen; det samme lavede de på Vildrosevej: Nyrenoverede fortove og så kom de og satte nye stophaner - nu ligner det lort igen. Hvem skal betale for nyt slidlag igen? Det skal vi borgere.

Karsten Jensen melder dog hus forbi. Halsnæs Forsyning modtager information fra Halsnæs Kommune om, hvor der skal laves asfaltarbejde - og retter ind efter det, hvis der er nogle reparationer, der kan udføres samtidig. Men på private eller privat-offentlige veje, er det vejlaug selv, der skal melde ind.

- Vi kan jo ikke regne ud, hvornår der skiftes asfalt. Så skulle vi jo have en dame ansat bare til at følge med i det, siger Karsten Jensen, der selv bor på en privatvej. Her ringer formanden rundt, hvis der skal laves noget, så det kan koordineres.

- Det er en god ide, at vejlauget kontakter forsyninger som vand, varme og spildevand, inden de går i gang med et projekt til 300.000 kroner. Det ser molboagtigt ud, når der graves op straks efter, men vi gør det jo ikke for at genere borgerne og vi har ingen mulighed for at vide, at der skal skiftes asfalt, hvis ikke vejlauget fortæller os det.