Ny Radikale Venstre-kandidat har fokus på skolen

Halsnæs - 12. juni 2017 kl. 14:33 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Najma Hussain bliver sjette ansigt på Radikale Venstres liste over kandidater til kommunalvalget i november. Najma Hussain har erfaring fra skolebestyrelsesarbejde og er mor til to skolesøgende børn. Hendes hovedfokus under valgkampen bliver kommunens skoler.

- Mine egne erfaringer fortæller om svag eller helt manglende klasseledelse, stort elevfravær, ringe eller slet ingen opfølgning på afleverede opgaver eller lektier, upræcise mødetider, manglende konsekvens, regelledelse og masser af konflikter. Der er en hård omgangstone, uro i timerne, megen skæld ud - altså i det hele taget er det alt for ofte en dårlig oplevelse at gå i skole, siger Najma Hussain.

Radikale Venstre vil investere i Halsnæs' skoler for at øge fagligheden og skære ned på det, som partiet kalder, et voldsomt vikarbudget. Partiet mener desuden, at særligt trivsel og faglighed er områder, som er udfordret.

- Jeg bliver så ked af at se undersøgelserne, der viser, at trivslen blandt skolebørn og lærere i Halsnæs er så lav. Det har stor indflydelse på motivationen i dagligdagen, og god trivsel er forudsætningen for et godt læringsmiljø, siger Najma Hussain.

Radikale Venstre i Halsnæs har nu seks kandidater klar til kommunal valget, udover Najma Hussain fra Frederiksværk stiller følgende op: Jesper Kirkebye Andersen (Ølsted), Magnus Dræby (Hundested), Tove Rønne (Hundested), Niels Bendix (Lille Havelse) og spidskandidat Morten Lorenzen (Liseleje).