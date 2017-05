Netværk fortsætter efter stor opbakning

- Sådan som netværket har fungeret det sidste års tid, er for mig ikke godt nok til at have erhvervsnetværk. Derfor er det godt, at vi har fået nye friske kræfter ind. Vi skal ikke kun arbejde på flere fysiske møder, men måske også se på en form for online netværk. Udover det kræver det, at vi skal yde indsats for at få netværket til at fungerer, siger Peter Fjeldal til Frederiksborg Amts Avis.