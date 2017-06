Naturfredningsforening rystet over giftigt graveri

Den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening, DN Halsnæs, er både forundret og forfærdet over, at virksomheden De Nova har gennemgravet den forurenede giftdepotvold ved Stålvalseværket i forbindelse med firmaets planer om opfyldning af den indre havn i Frederiksværk.

Voldene omkring elektrostålværket blev oprindeligt opført i 1970'erne og 1980'erne af giftforurenet jord, men i følge DN Halsnæs var voldene ikke relevant sikrede og den forurenede jord blev på grund af erosion udvasket til Roskilde Fjord. Da Frederiksborg Amt overtog miljøkontrollen af Stålvalseværket i 1988 forbød de øjeblikkelig enhver videre deponering, og i løbet af 1989 lykkedes det at få værket til at efterkomme dette forbud.

I årene efter blev udarbejdet en miljøhandlingsplan, hvor man indkapslede forureningen med en plastforsegling, et beskyttelseslag af skeovnsslagge, et mulddække med græs og en skræntfodssikring for at hindre erosion mod Roskilde Fjord. Samtidig blev der opstillet et monitoreringsprogram, der skulle overvåge giftudsivningen fra depotet og bruges til at foretage en vurdering af erosionsrisiciene.