Nægter drabsforsøg: Jeg ville bare tale med hende

Tre juridiske dommere og syv nævninge skal afgøre, om den 42-årige er skyldig i blandt andet forsøg på manddrab

Halsnæs - 02. marts 2017 kl. 18:06 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var afslutningen på godt et års forhold og samliv, der kulminerede den 5. februar sidste år. Den dag skød en 42-årig mand sig med et oversavet jagtgevær ind ad hovedøren til en ejendom i Vinderød ved Frederiksværk, hvor han troede hans eks-kæreste opholdt sig. Hun var ikke hjemme den dag, og hvad der ville være sket, hvis hun havde været hjemme, er ikke til at sige. Anklagemyndigheden mener, at han ville have slået hende ihjel og har sigtet manden for forsøg på manddrab, mens manden i retten i Hillerød i går på den første af fire retsdage forklarede, at han blot ville tale med sin tidligere kæreste, og at han havde kun havde taget geværet med for at kunne komme ind i huset. Den 42-årige blev anholdt samme dag i et sommerhus nær Melby af et større opbud maskinpistolbevæbnede betjente. Manden har siden da siddet varetægtsfængslet.

Anklageskriftet oplister 21 forhold mod den tiltale. Begyndende med en voldsepisode den 10 december, hvor han skulle have slået hende med en knytnæve, over hærværk på kvindens bil juleaften. I løbet af januar spidser tingene til med flere tilfælde af hærværk, grov vold og trusler - blandt andet skulle han med sit jagtgevær have truet med at skyde kvindens far og søn. Senere slog han hende med en rundstok, ved et andet tilfælde med en skovl. I ugen op til sin anholdelse havde manden distribueret billeder af pornografisk karakter af kvinden til dennes søn, søster, venner og bekendte samt arbejdsgivere.

Ved skudepisoden i Vinderød var kvinden definitivt flyttet fra den tiltalte, der i retten medgav, at han havde et hidsigt temperament. Han havde en ven med, og han forklarede, at han bankede pådøren først uden at der blev åbnet, så skød han sig ind og med egne ord lagde han så geværet tilbage i bilen før han gik ind i huset. Her fandt han ikke kvinden hjemme, men kom i slagsmål med huset mandlige beboer, hvorefter han forlod stedet. Anklagemyndighedens version er anderledes. I den sætter den tiltalte geværet for brystet af husets beboer og spørger ham: »Hvor er XX«.

At han blot ville tale med sin eks-samlever fremgik ikke af den telefonsamtale, han samme morgen efter skudepisode havde med sin moster. Nordsjællands Politi satte umiddelbart efter skudepisoden en overvågning af den 42-åriges telefon i gang - og i den cirka ti minutter lange samtale, der blev afspillet i retten, sagde den tiltalte flere gange, at han ville have dræbt kvinden, hvis hun havde været der - og at han snart ville tage sit eget liv.

Den 42-årige var da også på vej tilbage til det sommerhus, hvor han efter skudepisoden have gemt geværet, da han blev anråbt og anholdt. I alt fandt politiet tre ekstra haglpatroner på den tiltalte og fire ekstra patroner sammen med det oversavede jagtgevær gemt i en Nettopose bag en fryser i et udhus- i øvrigt den 42-åriges eget våben som han havde tilladelse til at have - og som han i dagene op til skudepisoden selv havde afkortet.

De 42-årige erkendte i retten at have sendt de pornografiske billeder, han erkendte også et hærværkstilfælde mod kvindens bil, men han kunne ikke erkende den grove vold, fordi han sagde det enten var sket under slagsmål eller i et tilfælde, fordi kvinden havde forsøgt at åbne bildøren, mens han kørte 110 til 130 kilometer i timen på en sydsjællandsk motorvej.

- Jeg daskede hende en på lampen, så hun kunne slappe lidt af. Det er ikke hyggeligt, når nogen vil springe ud af bilen ved den fart, og jeg måtte holde hende i hestehalen, så hun ikke sprang - det er hendes sygdom, der gør, at hun nogen gange ikke er nem at have med at gøre, forklarede han i retten. Hvor han også flere gange erklærede, at han elskede kvinden højt og aldrig kunne finde på at gøre hende noget ondt. Han forklarede også, at han op til episoden havde været ramt af en depression, fordi mange ting i hans tilværelse var ramlet sammen.

Han forklarede også, at de to undervejs levede som hund og kat, og at han gennem sin tilværelse flere gange er kommet i problemer på grund af sit temperament.

- Jeg har sagt at jeg ville slå hende ihjel, men jeg har også sagt at jeg ville slå mig selv ihjel, og jeg sidder jo her nu, sagde han adspurgt af sin forsvarer.

Den 42-åriges tidligere samlever lever i dag under navne- og adressebeskyttelse. Retssagen forsætter i næste uge.