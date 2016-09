Mystisk: Badegæst forsvundet

Derfor valgte politiet også fredag omkring klokken 16 at indstille eftersøgningen.

- En kvinde, som gik tur på stranden, fandt en efterladt taske indeholdende tøj, mobiltelefon og personlige papirer. Da hun ikke kunne se nogen på stranden eller i vandet, tog hun tasken med sig og henvendte sig til politiet. Vi modtog henvendelsen klokken 08.38, oplyser vagtchefen.

Området, hvor tøjet blev fundet, er kendt som et nudistområde, og den 65-åriges venner har fortalt, at han godt kunne lide at tage dertil for at bade og gå rundt uden tøj på. Det vides derfor ikke, om han er i vandet eller oppe på land, men da man ikke kunne se nogen personer i nærheden af tøjbunken, så blev eftersøgningen sat i værk.

- Måske er han kommet tilbage og opdaget, at hans ejendele er forsvundet fra stranden, men endnu har han ikke givet sig til kende, fortæller politet, som kender identiteten på manden og har været i kontakt med hans eks-kone.