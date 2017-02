Se billedserie Wilhelm Stege ved resterne af et tårn. Hvornår er det fra? Foto: Niels J. Larsen

Mystik om tårn til krudtværk

Halsnæs - 23. februar 2017 kl. 04:36 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På krudtværksområdet i Frederiksværk står resterne af et gammelt tårn, som man ikke er helt sikker på oprindelsen af. Spørgsmålet er blevet aktuelt i forbindelse med en plan om at opføre et udsigtstårn på området.

Museumsleder Frank Allan Rasmussen og andre mener at tårnresten på området er toppen af det orginale vandtårn fra 1916, mens bl.a. formand for Frederiksværkegnens Historiske Forening Wilhelm Stege mener med sin baggrund som snedker, at det er et senere tårn.

I 1916 blev der opført et vandtårn i forbindelse med Krudtværket i Frederiksværk. Det skete samtidig med at man supplerede produktionen af den klassiske sortkrudt med det røgsvage krudt, bomuldskrudt, med anlæggelsen af skydebomuldsfabrikken og salpeterbomuldsfabrikken.

Vandtårnets funktion var filtrering af vand til skydebomuldsfabrikken. Mens Krudtværksområdet stadig har sin salpeterlade og bomuldstørreriet, hvor kampvognen V3 er udstillet i disse år, så forsvandt vandtårnet i starten af 1950'erne.

En gruppe af lokale ildsjæle pønser på at genopføre det gamle vandtårn og indrette det som offentligt udsigtstårn. Det skal placeres nær det oprindelige tårn og udstyres med en spindeltrappe.

»Vi ønsker at genopføre det historiske vandtårn på den originale placering - som et udsigtstårn. Midt i et af Frederiksværks historiske bymiljøer vil vi skabe en unik oplevelse og samtidigt synliggøre en del af historien ved at genrejse dette vartegn,« som det lyder fra initiativtagerne i det projektoplæg man har indsendt til Realdania-kampagnen Underværker.

