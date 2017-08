Movia svarer igen: Det er en mindre minut-justering

Et samlet byråd i Halsnæs Kommune har rettet kritik mod Movia i forbindelse med, at køreplanerne på Frederiksværkbanen i juni blev ændret uden hverken kommune, region eller kommunens medlem af Movias repræsentantskab, Sune Raunkjær, blev orienteret. Det har vakt stor utilfredshed i byrådet, men i følge Movia er alle procedure overholdt.

- Større ændringer i det samlede serviceniveau - som ændrer kommunernes eller regionernes betaling for busser og tog sker altid i dialog med de berørte kommuner eller regioner. Mindre minut-justeringer koordineres mellem Movia, Lokaltog og DSB. De ændringer der er gennemført 25. juni er mindre minut-justeringer, siger forretningschef i Movia, Per Gellert til Frederiksborg Amts Avis.

Med borgmester Steen Hasselriis(V) i spidsen kræver politikerne i Halsnæs, at den sene togafgang fra Hundested bliver genindsat, da ændringen har ramt mange pendlere, blandt andet ansatte på kommunens plejecentre, der ikke længere har mulighed for at benytte toget, når aftenvagten slutter. Samtidig ønsker borgmesteren på vegne af Byrådet at tage initiativ til at rejse spørgsmålet om procedurer for køreplansændringer i Movias repræsentantskab.