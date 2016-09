Motorcyklist mister livet på øvelsesbane

- Måske mister han herredømmet over maskinen. Vi ved det ikke. Men han rejser sig op og er kortvarigt ved bevidsthed, før han igen falder om. En tilkaldt læge konstaterer ham død på stedet, siger vagtchef Søren Bjørnestad fra Nordsjællands Politi.

Manden kom kørende ved lav fart, da han væltede. Høj fart kan derfor udelukkes som årsag til ulykken.

- Anlægget er udelukkende beregnet til manøvreprøver. Svingteknik, hvordan man holder balancen og øvelser i nedbremsninger, siger vagtchefen.

Desuden er det krav for at anvende anlægget, at brugerne ud over styrthjelm også er iført støvler og tøj, der kan afbøde slag mod kroppen i tilfælde af et uheld, oplyser vagtchefen.

Politiet håber, at et ligsyn kan afklare dødsårsagen. Mandens pårørende er underrettet.