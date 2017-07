Se billedserie Høns, får, geder, grise og kvæg - et godt liv på marken skal ende med en god død - og velsmagende kød.

Mobilt andelsslagteri på vej i Halsnæs

Halsnæs - 19. juli 2017

Lækkert, velsmagende kød kommer fra dyr, som har levet et godt liv - og er døde på tilsvarende vis.

Det er tanken bag, at Spisekammer Halsnæs sammen med andre lokale fødevareklynger nu sætter gang i arbejde for at lave et mobilt andelssvineslagteri

I gamle dage blev køer og svin, får og fjerkræ slagtet ude på gårdene. Enten af bonden selv, eller af en slagter der kom forbi. Så lavede konen sylte og rullepølse og leverpostej. I slutningen af 1800-tallet kom andelsslagterier til - i i 1950 var der 62 andelsslagterier og 200.000 andelshavere i Danmark. Med udviklingen igennem de seneste 100 år er de fleste af disse oprindeligt lokale endt som storslagterier og dyrene transporteres ofte lang vej til slagteriet.

Det er den lange transport og den stress, der opstår hos dyret, som et mobilt svineslagteri skal afhjælpe, oplyser Jacob Munk, der er medlem af bestyrelsen i Spisekammer Halsnæs..

- Vi vil få lavet det med dyrevelfærden i fokus - dyrene skal skydes så tæt på levestedet,som muligt, siger Jakob Munk.

- Vi ved, at der er hormoner, der går ud i kødet og giver missmag, når dyrene transporteres rundt og bliver stressede, væk fra deres miljø. Det har stor betydning - for dyrets velfærd og for smagen. Vi prøver at kombinere det lokale, dyrevelfærden, et bedre miljø/klima og selvfølgelig de gode varer

Grovslagtning

Dyret skal altså aflives på marken eller i stalden.

- Tanken er at lave et andelsmobilslagteri, hvor alle har del i det. Der skal ansættes professionelle, og vi skal formentlig også have uddannet slagtere. Den mobile slagter skal køre rundt og grovslagte - og herefter skal den enkelte producent finde ud af den videre proces med modning, bearbejdning og så videre, som kan foregår på stedet eller et andet sted.

Ifølge Jacob Munk findes et lignende sted i Sverige, dog i noget større skala, men det kan sagtnes lade sig gøre også i det små. Andelsslagteriet skal være for hele Nordsjælland, det er et regionalt projekt og altså ikke kun Spisekammer Halsnæs, som skal indgå.

- Halsnæs er bare en del af det, Det skal være et tilbud til alle i regionen, primært i Nordsjælland, så på den måde burde der være volumen nok. Det er vores vurdering - men vi skal nu undersøge det nærmere.

Modbevægelse

En af interessenterne er som udgangspunkt Grønnessegård, som har en stor produktion af kødkvæg, men ellers er det typisk småproducenter, der har interesse.

Der er, ifølge Jacob Munk sket en centralisering og industrialisering i produktionen og slagtningen. Men der er også en bevægelse i den modsatte retning med småproducenter, der sælger deres lokale råvarer i gårdbutikker; det er disse, som har behovet for at få behandlet råvarerne her også kødet på stedet.

Et andelsslagteri er også en måde at holde priserne på et rimeligt niveau. der findes lokale slagtesteder, men de er så overbookede og populære, det netop afspejler sig i prisen på ydelserne.

Der findes enkelte mobile fjerkræslagtere - men det mobile slagteri i Nordsjælland til både fjerkræ, kvæg, grise mm bliver formentlig det første af sin slags i landet.