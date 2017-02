Arkivfoto. Fotograf: Nathalie Søndergaard Foto: Nathalie Søndergaard

Milliongæld skal hentes hjem: Borgere skal betale kommune

Halsnæs - 01. februar 2017 Af Kasper Daugbjerg Dønbo

3.247.505 kroner og 52 øre. Så meget skylder borgerne til Halsnæs Kommune i frafaldne ejendomsskatter, og borgerne bør måske begynde at kigge bag sofahynderne og i bunden af sparegrisen efter mønter. Fra 1. februar i år kan kommunen selv begynde at opkræve den frafaldne ejendomsskat, og det planlægger Halsnæs Kommune at gøre. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Vi har tænkt os at benytte den mulighed. Det bliver ikke i overmorgen, vi begynder, men i løbet af det første halve år, vil der efter planen komme tilsigelser ud, siger Lajla Sroka, borgerrådgiver i Halsnæs Kommune.

Det er et lovforslag, som skatteminister Karsten Lauritsen(V), som fra i dag igen vil give kommunerne mulighed for at følge forfaldne ejendomsskatter helt til dørs med varsler og begæring om tvangsaktion.

Lovforslaget kommer efter at SKATs inddrivelsesystem EFI blev lukket ned, fordi det ikke fungerede. En aftale mellem KL og regeringen i sommer banede vej for, at kommunerne nu igen får myndighed til at inddrive restancerne. Og den opgave forventer Lajla Sroka kan løses bedre lokalt, end den kunne hos SKAT.

- Jeg har en stærk forventning om, at vi kan løse den opgave bedre, selvom vi ikke har haft den i årevis. Jeg kender ikke SKATs præcise arbejdsgang, men her bliver det en »skal-opgave«, som ikke bliver sat til side og må vente i forhold til andet, siger borgerrådgiveren, som tidligere har været foged.

- Og så er vi en flok garvede medarbejdere, som ved, hvad det her går ud på.

En række skatte- og afgiftskrav rettet mod fast ejendom er tillagt fortrinsret. Det gælder blandt andet ejendomsskatten. Men Halsnæs Kommune kan risikere at gå glip af en del af pengene, hvis de ikke rykker hurtigt nok. Kommunen skal senest efter to år og tre måneder have forsøgt at inddrive beløbet, indsat foged og sendt krav til advokat, ellers frafalder gælden.

- Vi skal sikre, at fortrinsretten ikke udløber. Vi er klar, så snart vi har, hvad der skal til. Vi mangler at få de rette it-systemer. Det forventer vi at have til maj. Min forventning er, at vi selv kan få hovedparten af den gæld hjem, hvor fortrinsretten er bevaret, siger Lajla Sroka.

Hun gør det klart, at Halsnæs Kommune vil uddanne folk til at hjemdrive gælden fremover.