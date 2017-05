Mille Food er en af syv danske deltagere på den store SIAL-messe i Shanghai, som slutter i dag. Foto: Landbrug & Fødevarer

Mille Food på kæmpe messe: Fødevarefremstød i Shanghai

Halsnæs - 19. maj 2017

For tredje år i træk har Mille Food fordoblet salget af dansk modermælkserstatning i Kina, hvor et rekordsalg på 240 mio. kr. venter i år. Men tilfredsheden er ikke sivet ind under muren i Hundested, hvor virksomheden er i gang med at etablere en fabrik, som skal holde trit med de boomende salg. Forventningen er, at salget skal fordobles igen næste år og for at nå det mål, er Mille Food taget til Shanghai som en del af et stort dansk eksportfremstød.

Sammen med seks andre virksomheder deltager Mille Food med Landbrug & Fødevarer på messen 'SIAL China' i Shanghai, der finder sted fra den 17. til den 19. maj.

- SIAL er en af Kinas største fødevaremesser og tiltrækker en bred vifte af interessante virksomheder, som vi potentielt kan samarbejde med, siger Jens Giver Pedersen, Business Development Manager for Mille Foods kinesiske afdeling til Frederiksborg Amts Avis.

Landbrug & Fødevarer er hovedarrangør af messen, der er en af Kinas største fødevaremesser og kalder det »en ideel platform for danske virksomheder i Kina«.

Salget af danske fødevarer til Kina og Hong Kong vokser støt og nåede sidste år op på knap 13 milliarder kroner.

Kineserne får flere og flere penge mellem hænderne, og middelklassen vokser støt. Det afspejler sig i eksporten af danske fødevarer til Kina og Hong Kong, der sidste år nåede op på 12,7 milliarder kroner.

Der er flere årsager til de støt stigende salgstal, forklarer Michael Stahlschmidt, der er chefkonsulent i Handelspolitik & Markedsadgang hos Landbrug & Fødevarer:

- For det første er der en voksende gruppe af velhavende kinesere, som har råd til både kvalitetsfødevarer og udlandsrejser, hvor de bliver inspireret af mad fra andre verdensdele. For det andet er Danmark og danske fødevarer er et stærkt brand i Kina, siger han fra messen i Shanghai.

Det er særligt den høje danske fødevaresikkerhed, der gør, at Danmark er blandt de første lande i verden, der har fået en aftale i stand med Kina. Kineserne er meget opmærksomme på de fødevareskandaler, der har ramt flere lande, og som Kina selv heller ikke har været fri for. Derfor kan flere danske produkter med høj sikkerhed godt blive et hit blandt de kinesiske forbrugere.

Det gælder blandt andet Mille Food, som gjorde sit indtog på det kinesiske marked for modermælkserstatning i kølvandet på flere skandaler, hvor spædbørn blev syge med nyresvigt og døde af underernæring, fordi flere kinesiske mejerier blandt andet tilsatte melanin til mælken.

Brandet som dansk kvalitet er derfor væsentligt for Mille Foods succes.

- Det er korrekt, at vi igennem de senere år har oplevet en sund vækst, men dermed ikke sagt, at vi ikke skal arbejde hårdt for at opretholde denne. SIAL anser vi som en ideel mulighed for at sprede budskabet om den danske kvalitet vi tilbyder på det kinesiske marked, siger Jens Giver Pedersen.