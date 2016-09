Menighedsråd med stort nødråb inden valg

Christian Ravnborg er formand for Kregme Menighedsråd og bekymret forud for tirsdagens menighedsrådvalg. Der mangler i alvorlig grad kandidater.

Halsnæs - 12. september 2016 kl. 18:29 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Der er brug for et stort opråb.

Formanden for Kregme Menighedsråd, Christian Ravnborg, pakker ikke tingene ind. Det er der ikke tid til.

Tirsdag klokken 19.30 er der valg til menighedsråd over hele landet, også i Halsnæs Kommune. Men det er gået op for de færreste. Derfor er formanden for et af de lokale menighedsråd bekymret.

- Det ender med, at kirkerne står tomme, hvis ingen vil sidde i menighedsrådene. Der flere kirker, som er lukket eller står tomme i København, og det kan også blive resultatet her. Det er ikke et samfund, jeg ønsker, vi skal give videre, siger Christian Ravnborg.

Dagen før valget ser det ud til, at kun et af de syv medlemmer i Ølsted Menighedsråd genopstiller. I Kregme er situationen ikke meget bedre.

- Vi mangler kandidater. Det gør de fleste. Her er der to, som går ud, og vi skal bruge tre nye, siger Christian Ravnborg.

- Sidst der var menighedsrådsvalg var vi næsten i samme situation. Der var det kun mig fra menighedsrådet, der stillede op. Jeg gik rundt og bankede på dørene og fik stampet nok folk op til et udvalg.

I gamle dage foregik valgene til menighedsråd med udsendte valgkort, hvis der var flere kandidatlister. Den tid er slut. I dag foregår valget ikke ved at sætte kryds på en seddel, men ved et møde, hvor folk kan melde deres opstilling og et råd i sidste ende bliver diskuteret på plads.

I Halsnæs Kommune er der blandt andet valgmøde til Kregme Menighedsråd i Konfimandstuen i Kregme, til Frederiksværk-Vinderød Sogn i Frederiksværk Sognegård og til Melby Menighedsråd i Melby Sognegård.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra provst Birgit Hasselager.