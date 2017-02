Se billedserie Sommerens eksotiske besøg i Melby fra klubben Honolulu Bulls på Hawaii bød på andet end fodbold. Efter kampene hyggede de unge sig sammen, og der blev givet opvisning af gæsterne fra Stillehavsøen i særlige danse. Melby-drengene har lidt over et år til at træne i, hvad de skal underholde med, når de rejser til Hawaii i sommeren 2018. Foto: KAO-NET

Send til din ven. X Artiklen: Melby til Hawaii og San Francisco Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Melby til Hawaii og San Francisco

Halsnæs - 03. februar 2017 kl. 17:54 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er noget at se frem til for de ældste årgang i årets fodboldklub på Sjælland Melby-Liseleje IF. I 2018 skal klubbens U16-piger og U17 drenge have en oplevelse ud over de sædvanlige.

Der sættes alle sejl ind på at samle penge sammen til en tur til Hawaii og San Francisco. Programmet ser foreløbig således ud: 30. juni 2018 afgang til San Francisco. Privat indkvartering hos Lamorinda SC og et par kampe imod lokale hold. Herefter afrejse den 5. juli 2018 til Hawaii, hvor holdene skal deltage i en ungdomsturnering i Honolulu og bo på hotel. Fem dage senere fortsætter man til Big Island med privat indkvartering hos Kona SC og et par kampe imod lokale hold. Gruppen er hjemme igen med ankomst den 16. juli 2018 i København.

I 2016 havde Melby-Liseleje fodbolden visit fra flere udenlandske hold i til stor oplevelse for de unge spillere. Igen i 2017 kommer der 3-4 visit af udenlandske hold fra hele verden. Bl.a. kommer Kona SC, som man altså skal besøge i 2018 forbi Melby. Det samme gør Honolulu Bulls, som også var på visit i 2016.

Der bliver noget at se til for Melbys ungdom, både på og udenfor banen. Ærmerne skal således smøges op for at samle penge ind til eventyrrejsen. De første ca. 100.000 kr. er hjemme via klubben m.v. Dertil vil forældregruppen stable nogle arrangementer på benene i løbet af perioden frem imod juni 2018, som kan hjælpe til turen.