Melby-Liseleje nomineret i finalefelt

Mandag formiddag blev det officielt at Melby-Liseleje IF er nomineret blandt fire klubber, der skal kæmpe om titlen som »Årets Fodboldklub i Danmark«.

Her er Melby-Liseleje oppe imod Spjald IF (DBU-Jylland), Svaneke IF (DBU-Bornholm) og Østerbro IF (DBU-København).

- Det er tre super aktive og dygtige klubber, MLI er oppe imod. Så om det skulle gå sådan, at vi ikke løber med vinderblomsterne, så gør det ikke MLI-Fodbold mindre værdig. Vi har en god klub og dejlig at andre også kan se dette, siger fodboldformand Kim Daugbjerg.

I indstillingen for MLI fremhæves det bl.a. at det på 10 år er lykkedes at femdoble medlemstallet, så klubben i dag har over 500 medlemmer og at uddannelse af trænere og ledere prioriteres højt.