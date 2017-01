Blot to dage senere mærker parret Aase og Leif bagsiden af medaljen ved at have givet sig til kende som mangemillionærer. Foto: Allan Nørregaard

Mangemillionær stod frem: Nu overvejer vi beskyttelse

For selv om parret generelt har oplevet at blive godt behandlet efter de stod frem, så er der også dryppet en smule malurt i bægeret.

Og nu blot to dage senere mærker parret Aase og Leif bagsiden af medaljen ved at have givet sig til kende som mangemillionærer. Det skriver BT.

De er nemlig efterfølgende blevet kontaktet af flere, som nu gerne vil have fingrene i deres mange millioner.

- Først var der en, der ville have os til at investere i noget, og så var der en, der havde skimmelsvamp, og en der var gift med en ludoman. Hun startede blidt, men så begyndte hun at tale grimt til mig. Det er så åbenbart bagsiden af medaljen ved at stå frem, forklarer Aase Sommer til BT.

Den megen opmærksomhed det har afstedkommet at stå frem som mange millionær, har da også fået Leif og Aase til at overveje en eller anden form for beskyttelse.

-Vi har tænkt på det, og der er nogen bekendte, der har foreslået det, siger hun.

For at hjælpe parret bedst muligt har de allerede haft besøg af en økonomisk rådgiver fra Danske Spil.

De 114 millioner er den fjerdestørste gevinst vundet herhjemme. Gevinst-rekorden ligger stadig hos Eurojackpotvinderen, der i februar 2015 vandt 315 millioner.