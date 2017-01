Mangemillionær: Som en science fiction-film

- Det er surrealistisk, det er som at være med i en sciencefictionfilm. Og jeg er glad for, at jeg er helten! Der kan ikke sættes ord på det, lød det videre fra Leif Sommer til de mange pressefolk foran stedet, hvor han købte sin ufattelige vinderkupon, der nu er udstillet i en montre.

Der er flere årsager til at Leif og Aase Sommer har valgt at stå frem i stedet for at holde den store gevinst hemmelig for offentligheden.

- Inden der er gået tre-fire måneder ved alle det alligevel. Og så undskylder jeg det med at jeg for en del år siden sammen med fru Sommer lavede show for Brugsens til 100 års jubilæet i Ølsted-hallen. Nu kan Brugsen lige så godt for det her show med også, forklarede Leif Sommer, der nøjede med at dele en breezer med fruen, da de sent fredag aften blev klar over, at de var mangemillionærer.