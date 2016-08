Mand kom slemt til skade efter umotiveret overfald

Af Joram Gregers Menzer

En 29-årig mand fra Frederiksværk blev natten mellem fredag og lørdag mellem klokken 00.00 og 01.00 overfaldet og tildelt flere slag og spark, oplyser Nordsjællands Politi. Manden blev overfaldet i Nørregade, efter han havde været i byen. Fordi han var påvirket af alkohol og på grund af den slemme omgang tæsk han fik, kan han ikke huske så meget fra selve overfaldet. Han mener, at det var tre eller fire unge mørklødede mænd i alderen 20 til 25, og at de fortsatte med at slå og sparke ham, efter han var faldet om på jorden. Han mener i øvrigt, at han måske er besvimet under overfaldet.