Frederiksborg Brand & Redning har i forvejen juniorbrandkorps i Egedal og Frederikssund, hvor billedet her er fra. Nu får de unge i Halsnæs - i særdeleshed dem fra Maglehøj - også mulighed for at prøve kræfter med brandfolkenes udfordringer. Foto: Thomas Arnbo. Foto: Thomas Arnbo

Send til din ven. X Artiklen: Maglehøjs unge skal være kernen i juniorbrandkorps Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Maglehøjs unge skal være kernen i juniorbrandkorps

Halsnæs - 28. juni 2017 kl. 05:37 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gennemsnitsalderen i beredskabet i Halsnæs bliver til september rykket drastisk ned. Frederiksborg Brand & Redning starter for første gang et juniorbrandkorps i kommunen, hvor unge mellem 13 og 18 år kan komme under de erfarne brandmænds vinger og lærer om brandbekæmpelse og førstehjælp. Juniorbrandkorpset er som udgangspunkt for alle, men er særligt målrettet de unge i boligområdet Maglehøj i Frederiksværk.

- Frederiksborg Brand & Redning ønsker en større forbyggende profil indenfor socialt arbejde, og det er helt naturligt for os at fokusere på børn og unge. Vi kom i kontakt med Maglehøj og Unge- og Kulturcentret, som bakkede op om ideen med at starte et juniorbrandkorps, hvor unge fra familier i mere udsatte positioner får første ret, siger Muneeza Rosendahl, specialkonsulent på børn- og ungeområdet i Frederiksborg Brand & Redning, til Frederiksborg Amts Avis.

I denne uge skal en gruppe unge fra Maglehøj i gang med tre dages aktiviteter under overskriften »brand og redning«. Beredskabet håber, at sommeraktiviteterne giver de unge lyst til at melde sig til det nyoprettede juniorbrandkorps

- Aktiviteterne i sommerferien skal både ses som et tilbud til de unge og familier, som ikke har mulighed for at rejse, og som en lille smagsprøve på, hvad de unge kan opleve og lære mere op i juniorbrandkorpset, siger Muneeza Rosendahl.

Juniorbrandkorpset er støttet af TrygFonden og køres i samarbejde med Unge- og Kulturcentret. Første hold i det helt nye juniorbrandkorps starter op i september. Herefter forgår undervisningen om torsdagen kl. 19.00-21.00 med et hold erfarne instruktører, som skal give de unge en bredere viden om og praktisk forståelse for arbejdet som brandbekæmpere. Men det er ikke kun de unge, som får noget ud af projektet.

- Det går to veje. Vi håber og ønsker som beredskab, at vi på sigt får frivillige eller deltidsbrandbekæmpere, og vi vil rigtig gerne ud og rekruttere fra miljøer, som måske ikke kender så meget til beredskabet. Vi ønsker en større diversitet, siger Muneeza Rosendahl.

- Samtidig er det en mulighed for børn og unge til at få nye kompetencer, som de ikke kan erhverve sig i skolen. Nogle unge ved måske ikke, hvilken vej de skal gå ned af, og der kan vi vise dem i retning af et sundt fællesskab og sunde interesser, som på det sociale plan kan rykke de unges relationer og kammeratskaber.