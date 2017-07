Huset her på Lyngfeldtsvej i Frederiksværk var til salg i 1141 dage, inden Just-Sold kom ind i billedet og solgte det på tre måneder. Men brancheforeningen mener ikke, at der er brug for at ruske op i ejendomsmæglernes traditionelle fremgangsmåde. Foto: Just-Sold

Mægler vil udfordre boligsalg

Halsnæs - 25. juli 2017 kl. 04:01 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Normalt siger man, at flere kokke fordærver maden, men for et par i Frederiksværk var flere personer til at røre i gryden præcis, hvad der skulle til. Parret havde i tre år forsøgt at sælge deres bolig i Frederiksværk, indtil de kontaktede virksomheden Just-Sold, som sætter boliger til salg hos flere mæglere samtidig. Herefter gik der under tre måneder, inden boligen blev solgt. Handlen illustrerer et generelt problem på markedet i følge Just-Solds stifter, Sebastian Kirchhoff.

- Selvom loyalitet er en god ting, er den desværre misforstået, når det kommer til salget af din bolig. For loyalitet sælger ikke din bolig - tværtimod. Mange boliger rundt om i Danmark kunne få større mulighed for at blive solgt, hvis flere mæglerne kunne fremvise, siger Sebastian Kirchhoff fra Just-Sold til Frederiksborg Amts Avis.

Mægleren samarbejder nu med 140 ejendomsmæglerforretninger i Danmark og tilknytter op til fem lokale ejendomsmæglere på et boligsalg for at øge chancerne for et hurtigt salg og en bedre salgspris.

Hos Dansk Ejendomsmæglerforening bifalder formand Torben Strøm ikke konceptet.

- Hvis man ser på, hvordan markedet performer, er vi inde i en fin trend over hele landet. Der er dybest set ikke behov for et fordyrende mellemled, hvor der kun er én, som kommer til at betale i sidste ende. Det er forbrugeren, siger Torben Strøm til Frederiksborg Amts Avis.

- Det er da super, hvis Just-Sold i visse tilfælde kan få ført et salg i gennem, eksempelvis i et svært omsætteligt område, men lur mig om de ejendomme ikke var blevet solgt alligevel.