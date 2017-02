Send til din ven. X Artiklen: Må købe privat hjælp til 90-årig på plejehjem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Må købe privat hjælp til 90-årig på plejehjem

Halsnæs - 01. marts 2017 kl. 04:49 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Manglende pleje og omsorg fra personalet på Arresø Plejecenter Løvdalen i Frederiksværk har fået en familie til helt usædvanligt at købe sig til ekstra pleje til en 90-årig kvinde med alzheimer på plejecentret.

Flemming Hansen fra Frederiksværk har følt sig tvunget til ved siden af den pleje, moderen burde få af Løvdalens personale, sideløbende at betale et privat plejefirma til at komme hver dag en time.

- Det er altid de samme som kommer, og de kender min mor. De sørger for personlig pleje, ordner hår og går tur med min mor. Det betaler vi over 6000 kr. for om måneden, og familien får tilbagemelding hver uge om hvordan det er gået, fortæller Flemming Hansen.

Selv kommer Flemming Hansens eller hans kone hver dag på plejecentret for at besøge moderen, og det har gennem to og et halvt år været en kamp med plejecentrets ledelse i forsøg på at sikre den rette pleje.

Direktør i Halsnæs Kommune Lisbeth Rindom siger til Frederiksborg Amts Avis, at hun er bekendt med at der er en 90-årig, som får besøg af en privat aktør.

- Vi har som kommune ingen problemer med, at de ældre eller deres pårørende ønsker aktiviteter udover det, vi som kommune kan tilbyde. Men det må aldrig blive sådan, at den grundlæggende pleje ikke er i orden, og at der ikke tilbydes de ældre forskellige aktiviteter, og det mener jeg bestemt heller ikke er sådan det forholder sig i Halsnæs Kommune, siger Lisbeth Rindom.

På baggrund af en anden klagesag, hvor en beboer på samme plejecenter har været udsat for omsorgssvigt, opfordrer Halsnæs Ældreråd politikerne til at tage fat om forholdene på plejecentret.

