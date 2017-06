Se billedserie Mathias Zøllner og Villads Wettendorff Perschke Andersen kan sagtens se sig på en trænerpost i fremtiden. Foto: Niels J. Larsen

MLI-drenge i trænerlære

Halsnæs - 29. juni 2017 kl. 17:22 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det motiverer at se gløden i børnenes øjne.

Sådan siger 16-årige Mathias, der sammen med et år yngre Villads og et par andre unge fra Melby-Liseleje IF i denne uge er trænerassistenter på DBUs Fodboldskole i Melby, der i år tæller 64 deltagende børn.

- Det er en god måde for dem at prøve trænerjobbet. De kan se, at det ikke er så farligt. Hvis man bare spørger i omklædningsrummet blandt seniorspillerne, hvem der vil være trænere, så er der ingen der melder sig, siger fodboldformand i MLI Kim Daugbjerg, der selv har taget rollen som skoleleder på fodboldskolen.

Alle trænerne på skolen er hentet i egne rækker i MLI, og Kim Daugbjerg håber at Mathias Zøllner og Villads Wettendorff Perschke Andersen udover at spille i klubben den kommende sæson også er klar til at tage en trænerpost på et tidspunkt. Og det giver de to begge udtryk for at ville. Om det at være træner på fodboldskolen, siger de:

- Det er spændende at være træner her på fodboldskolen, man prøver at arbejde med børn, lærer af andre trænere og ser hvordan det fungerer, lyder det fra Villads.

- Det er rigtigt fint, når man selv har været på fodboldskole. Man mærker at børnene er glade for én, det er vigtigt for dem at have nogen at se op til. Det er gået rigtig godt, men som træner kan man blive lidt presset på tålmodigheden, men det er det hele værd, siger Mathias.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis fredag.