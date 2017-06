Se billedserie Per Jelvard, Bo Vinten-Johansen og Vagn Krog ved redningsbåden, som man håber snart får nye motorer. Foto: Allan Nørregaard

Lynæs-søreddere tættere på nye motorer

Halsnæs - 22. juni 2017 kl. 08:45 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De fremmødte frivillige søreddere brød spontant ud i klapsalver, da Frederiksborg Amts Avis' udsendte medarbejdere afbrød et møde i sejlklubben i Lynæs for at fortælle, at Fondene bag Sjællandske Medier - der bl.a. udgiver Frederiksborg Amts Avis - har besluttet at tildele DSRS Lynæs 25.000 kr. i tilskud til indkøb af nye motorer.

Selv om deres element er det våde, så er det penge, der falder på et tørt sted, og nu vover man på Dansk Søredningsselskabs travleste station tro på, at allerede i år kan lykkes at afskaffe de to ny motorer til redningsbåden.

Til det skal der bruges i alt 135.000 kr., og det mål er med de 25.000 kr. fra Sjællandske Medier nu et godt stykke nærmere. I forvejen har man modtaget 50.000 kr. fra Nordeafonden, 10.000 fra Roskilde Kommune og man har et tilsagn på foreløbig 17.000 kr. fra Halsnæs Kommune, mens andre kommuner i det område, som søredderne dækker, har givet afslag eller endnu ikke har svaret.

- Tidligere tænkte jeg, at det beløb når vi aldrig, men nu begynder vi at nærme os, og når der er penge nok, erstatter vi de udtjente motorer med det samme, siger stationsleder Bo Vinten-Johansen.

Så sent som i weekenden oplevede man, at den ene af de to motorer satte ud under en aktion efter man ellers havde haft tilkaldt mekaniker, der havde bakset med motorerne i flere timer.

