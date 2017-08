Se billedserie Stationsleder Bo Vinten-Johansen takkede sponsorer og frivillige kolleger der sørger for at holde DRSR Lynæs igang. Foto: N.J. Larsen

Lynæs-søreddere nåede målet

Halsnæs - 19. august 2017 kl. 13:46 Af Niels Jørgen Larsen

- Så gør vi det sgu' selv! Det var ordene på et møde hos de frivillige søreddere i Lynæs efter at hovedorganisationen DSRS havde givet afslag på at yde tilskud til køb af tiltrængte ny motorer til redningsbåden.

Og de gjorde det selv. Fredag kunne søredderne fejre at det var lykkedes at skaffe midler til indkøb af de to motorer, der fremover gør det både nemmere og mere sikkert at være i aktion i Kattegat og i fjordene. I sidste ende til glæde for nødstedte sejlere, der har brug for assistance.

Største donator er Nordeafonden med 50.000 kr., som var den gode start som vi stationsleder Bo Vinten-Johansen til at tro at det ville lykkes at skaffe de nødvendige 135.000 kr. Efterfølgende kom der bidrag fra Halsnæs og Roskilde kommuner, og da man så i juni modtog meddelsen om at fondene bag de Sjællandske Medier, der bl.a. udgiver Frederiksborg Amts Avis, bidrog med 25.000 kr., så nærmede man sig for alvor målet.

Omtalen i avisen fik Halsnæs smeden ApS til at melde sig med 20.000 kr. Ydermere har man modtaget bidrag og støtte fra tandlæge Ulrich Jensen - der også her udfyldte et hul som Bo Vinten-Johansen udtrykte det - samt Brødrene Pedersen A/S i Gilleleje og leverandøren af motorerne Mercury Danmark og KR Skilte ApS og KC Dekoration, så var man i mål.

- Derudover har adskillige folk hjulpet med bidrag til »kaffekassen« med anonyme donationer, og vi siger tak til ikke alene sponsorer, men også alle de frivillige, der har knoklet for det. Og tak for det kammeratskab vi har i gruppen, til Lynæs havn og sejlklubben for at give os plads, og endelig tak til koner og kærester, sagde Bo Vinten-Johansen ved fredagens arrangement i sejlklubben.

Sekretær i bestyrelsn for Lynæs Havn, Ole Steen Lintrup, ønskede søredderne tillykke.

- Vi er stolte af jer, I gør Lynæs havn til et attraktivt sted at være. I er synlige til fællesarrangementer og der er stor respekt om jeres indsats. I hører til de mange frivillige, som vores samfund ikke kan undvære. Pas på jeres gode kammeratskab og venskab, sagde Ole Steen Lintrup.