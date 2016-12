Frederiksborg Amts Avis fortalte om Hundestedbanens indvielse.

Lynæs-boykot af festdag i Hundested

Halsnæs - 25. december 2016 kl. 08:09 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Det er jo ikke den kønneste Aarstid, og Østenvinden viftede køligt om Ørerne. Naar Sommeren kommer ved man imidlertid, at det bliver en herlig Tur ud til Halsnæs Fiskerlejer.«

Sådan skrev den udsendte medarbejder fra Frederiksborg Amts Avis, da forlængelsen af Frederiksværkbanen til Hundested blev officielt indviet den 21. december 1916, hvor et særtog fyldt med betydelige folk kørte til Hundested på den ny banestrækning forbi de nye kønne stationsbygninger, der alle var festligt smykkede, som avisen kunne berette i en stor reportage dagen efter den 22. december.

Modsat 100 års jubilæet, som forleden slet ikke blev markeret, gik det ikke stille af, da toget kom til Hundested for første gang efter at det var kommet til Frederiksværk i 1897. Og planlægningen var heller ikke gået stille af. Det fremgår også at avisens omtale at der havde været store diskussioner undervejs om hvor banen skulle gå. Æren for resultatet tilfaldt lærer Rudolf Jensen, Hundested, som formand for forretningsudvalget bag projektet, men ikke alle var tilfredse.

Således noterer Amtsavisens journalist sig, at der ikke mødte nogen repræsentanter fra Lynæs. Var det en lille demonstration?, spørger skribenten. Banen kom som bekendt ikke til Lynæs, der ellers historisk var det førende fiskerleje på næsset, men siden - ikke mindst pga. banen - blev lillebror til Hundested.

»Sydpartiet«, som det blev kaldt, havde ellers kæmpet for en baneføring på det sydlige Halsnæs til Lynæs.

Kongelig kommissionarius for jernbaneprojektet kammerherre Lerche udtrykte da også i sin tale for bevillingshaverne, at det var den frygteligste bestilling i verden, da den eneste løn var utak! Man han takkede særligt Rudolf Jensen for at resultatet blev at banestrækningen til sidst alligevel blev mere en ret linje end en proptrækker!

- Vi har nu besigtiget Banelinjen og fundet alt i god Orden. Pa Statens vegne erklærer jeg herved Frederiksværk-Hundestedbanen for aabnet for Trafikken, og jeg føjer hertil ønsket om at de forhåbninger som Egnens Befolkning har knyttet til denne Bane må gå i opfyldelse. Hundested banen Leve, lød det i følge avisen fra kammerherre Lerche, da toget var ankommet til Hundested og der blev budt på vin og kransekage i venteværelset.

Herefter samledes 120 gæster på Hundested Kro, hvor mange inden middagen først fik varmen over et spil bridge eller l'hombre.

Under talerne kunne Rudolf Jensen viderebringe en hilsen fra kongen, Christian X, og den menu som kroen diskede op med var også nærmest kongelig.

Gæsterne blev fra start budt på menu legeret suppe med sherry og madeira. Herefter fiskefillet Nordmand, skinke Bayonne med gemyse og andesteg med kompot - hver med sine særlige vine til. Desserten var Mocca Parfait (eller Mucca, som avisen skrev) med sherry, inden man sluttede med kaffe, likør og cognac.