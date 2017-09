Alle partiformænd - både nu og efter valget - bør have plads i kommunens økonomiudvalg. Det mener SF's Anja Rosengreen. Foto: Niels J. Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Lukket udvalg skal have plads til alle Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lukket udvalg skal have plads til alle

Halsnæs - 15. september 2017 kl. 10:09 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når økonomiudvalget i Halsnæs Kommune mødes mindst én gang om måneden, er det syv medlemmer fra Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, som tager plads rundt om bordet for at drøfte sagerne på dagsordenen. De resterende partier i byrådet - SF, Enhedslisten og Alternativet - er ikke en del af drøftelserne, og det ønsker SF's Anja Rosengreen nu at lave om. Hun mener, at alle partiernes gruppeformænd skal have del i udvalget og den magt, det giver at sidde der.

- Det er vigtigt for SF, at alle har plads i økonomiudvalget, da der her er mange uformelle dialoger og der her bliver givet informationer, som alle partier burde have på samme tid. Samtidig vil det gøre den demokratiske proces bredere og mere gennemsigtigt, hvis man tør give plads til flere og dele magten ud. Når flere har adgang til den politiske udvikling og bliver hørt, er der større chance for konsensus og bredere længerevarende aftaler, som giver ro blandt borgere og erhvervsliv i kommunen, siger Anja Rosengreen.

I Egedal Kommune har alle syv partiformænd plads i Økonomiudvalget, og den sammensætning kalder borgmesteren i Egedal Kommune »en klar fordel«.

- Vi har haft den praksis i hele Egedal Kommunes levetid, og det fungerer rigtig fint. Så er jeg sikker på, at alle har fået både små og store informationer, og hvis vi skal drøfte alvorligere ting eller forhandle noget på plads, så er det nemmere, når man har alle med, så de kan komme til orde, siger Karsten Søndergaard(V), borgmester i Egedal Kommune.

Hvis der skal ændres på Økonomiudvalgets sammensætning i Halsnæs Kommune, kan byrådet selv stå for det. I Kommunalstyrelseslovens §17 fremgår det, at sammensætningen og myndighedsområdet for kommunens udvalg fastsættes i kommunens styrelsesvedtægt. Der er bare to krav.

»Udvalgenes medlemstal skal være ulige og kan ikke overstige halvdelen af kommunalbestyrelsens medlemstal«, lyder det i kommunalstyrelsesloven.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis fredag