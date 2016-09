De tre brødre Claus, John og Peter Rydahl (i midten), som for et år siden købte Tømrerentreprisen A/S, underskrev mandag morgen en kontrakt på 25 mio. kr Foto: Kasper D. Dønbo Foto: unknown

Send til din ven. X Artiklen: Lokalt firma vinder millionkontrakt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokalt firma vinder millionkontrakt

Halsnæs - 13. september 2016 kl. 05:15 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Blok 5 og 6 på Lerbjerg Skole er efter fem års arbejde PCB-fri og klar til renovering. Den opgave har den lokale virksomhed Tømrerentreprise sikret sig. Det er de tre brødre Claus, John og Peter Rydahl, som for et år siden købte Tømrerentreprisen A/S, der mandag morgen underskrev en kontrakt på renoveringen på 25 mio. kr. eksklusiv moms.

- Vi har tidligere renoveret store dele af Enghave Skoles arealer, toiletter og lokaler, men det her er vores største opgave til dags dato, lyder det fra brødrene, som starter arbejdet op om et par uger og regner med, at det står færdigt i maj.

Med de to blokke får Hundested Skole plads til at samle 800 elever under et tag. De første udskolingselever starter i de nye omgivelser i starten af 2017, mens de sidste elever først skal være på plads efter sommerferien.

- Siden den nye skolestruktur blev besluttet i Halsnæs Kommune har elever, medarbejder og bestyrelse ønsket at skolen blev samlet under et tag. Med underskrivelsen af kontrakten i dag, kommer vi et stort skridt nærmere, siger Klaus Bertelsen.