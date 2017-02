Se billedserie Mogens Christensen og Hundested Propeller A/S har siden oktober 2014 arbejdet på hybrid gearkasser, proppeler og akselsystemer til den luksuriøse kæmpe motorbåd. Foto: Kasper Daugbjerg Dønbo Foto: unknown

Send til din ven. X Artiklen: Lokale propeller skal drive megayacht Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokale propeller skal drive megayacht

Halsnæs - 22. februar 2017 kl. 04:10 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 109 meter lang motorbåd, som er anslået til at koste ca. to mia. kroner, når den er færdig, er i øjeblikket ved at blive bygget i Holland. Flere af de væsentlige komponenter kommer fra Hundested Propeller A/S, som tirsdag har sendt den anden af to lastbiler af sted mod det hollandske værft med to propelanlæg, to akselsystemer og to hybride gearkasser. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

I alt har den lokale virksomhed med ca. 40 medarbejdere landet ordrer til kæmpeyachten for omkring 10 mio. kroner.

- Det er ikke hver dag, at man sender udstyr af sted til en af de største både i verden, men vi har prøvet det før og har et godt samarbejde med værftet, siger Mogens Christensen, direktør i Hundested Propeller A/S til Frederiksborg Amts Avis.

Opgaven blev landet tilbage i oktober 2014, og der har været gang i Hundested Propellers maskinpark lige siden.

- Det er sjældent, vi får så store projekter, som samtidig tager så lang tid. Men det tager et halvt år bare at konstruere og lave 3D-tegninger af alle delene, siger Mogens Christensen.

Da yachten er high-end og luksus fra stævn til agter, har der været strenge krav og specifikationer på opgaven. Det hollandske værft har lavet en række tjek undervejs, blandt andet af mekanikken og for at tjekke tykkelsen på den maling, som var brugt til gearkasserne. Senest var repræsentanter fra værftet i Hundested for at kontrollere kvaliteten og finishen af propellerne.

- Det er første gang, at jeg oplever så detaljerede krav, men det er altafgørende at levere, hvad kunden vil have. Vil kunden tjekke tykkelsen på malingen, så får kunden lov til det, og er der noget, som skal rettes, så gør vi det. Vi har fået et godt ry i branchen, og meget kører på gode referencer, siger Mogens Christensen.

I følge en række hjemmesider i yacht-branchen skal kæmpebåden bygges af værftet Oceanco i Holland. Skibet lyder i øjeblikket navnet Oceanco Y 718 og kommer både til at have helikopterplads, flere svømmepøler, fire dæk og et rum agterude, hvor der er plads til »legetøj«, som vandscootere. I alt vil der være plads til 14 overnattende gæster og en besætning på 30 mand.

Ejeren af det luksuriøse transportmiddel er ikke offentliggjort, men vedkommende må væbne sig med tålmodighed. Skibet skal efter planen først søsættes om et par år.

Til den tid skal Hundested Propeller ned til opstarten for at rådgive og se til, at alt går rigtigt for sig.

- Men der går flere år før båden er på vandet. Det tager så lang tid at bygge den, men så er det også det højeste luksus, du kan forestille dig, siger Mogens Christensen.

Det er ikke første gang, at Hundested Propeller bidrager til både i megayacht-klassen. Halvdelen af firmaets indtægter bliver hentet hjem gennem kontrakter på megayachts, mens kommercielle både, færger og fiskerbåde er firmaets andet ben. Tidligere har virksomheden lavet propelleranlæg en 106 meter lang sejlbad og en stribe sejlbåde, der måler fra 45 til 65 meter, men det er første store motorbåd i ordrebogen.

Med sine 106 meter skriver motorbåden sig ind blandt de 35 største yachter i verden.