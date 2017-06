Arkivfoto Foto: THOMAS OLSEN

Lokal mand indespærret i kælder på bosted

Halsnæs - 22. juni 2017 kl. 10:37 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Socialtilsyn Midt den 30. marts udførte kontrol på botilbuddet Anker ved Lemvig, fandt de en beboer, som i over en måned havde været ulovligt indespærret i en kælder med tremmer for vinduerne. Manden er en borger fra Halsnæs Kommune. Det skriver TV MIDTVEST i samarbejde med TV 2.

Den indespærrede beboer blev flyttet, så snart Halsnæs Kommune blev orienteret om sagen. Det oplyser Lisbeth Rindom, direktør i Halsnæs Kommune, til TV 2.

- Tilsynets konklusioner er ikke rar læsning, og det er naturligvis bekymrende, at man på botilbuddet har gjort brug af metoder, der ligger langt ud over, hvad lovgivningen tillader. Derfor reagerede vi også, straks vi blev bekendte med sagen. Så snart vi blev bekendt med sagen for cirka halvanden måned siden, blev borgeren flyttet til et andet botilbud.

Kurt Anker Jensen, bostedets leder, beklager forløbet med borgeren, men forklarer samtidig, at bemyndigelsen til at frihedsberøve beboeren ligger hos beboerens bopælskommune.

- Alt omkring den beboer kan jeg beklage. Der er truffet en myndighedsbeslutning fra kommunen, siger han og henviser til en mailkorrespondance med kommunen, hvor bostedet blev oplyst om, at personalet skulle inddrage beboerens telefon, medmindre han skulle ringe til sin sagsbehandler, siger Kurt Anker Jensen til TV 2.

Halsnæs Kommune er forelagt denne påstand og svarer i en mail til TV 2:

- Man har ret til i begrænset omfang at hindre en beboers brug af mobiltelefon og netværk samt undersøge vedkommendes ejendele. Der kan uden retskendelse træffes afgørelse om, at en anbragt i en boform, jf. § 108, kan låses inde i sin bolig om natten i op til 8 timer i perioden mellem kl. 21.00 og 8.00, hvis der er nærliggende risiko for, at den anbragte ellers vil undvige fra boformen. Det er det, som Halsnæs Kommune har givet tilladelse til, og jeg kan afvise, at Halsnæs Kommune har givet tilladelse til andet end det.

Halsnæs Kommune har betalt cirka 1,9 millioner kroner for botilbuddet om året, og gør det klart, at de har besigtet og undersøgt tilbuddet. Kommunen har dog været uvidende om, at botilbuddet efterfølgende har flyttet borgeren til en matrikel, som ikke var godkendt.

TV MIDTVEST har fået aktindsigt i sagsakterne, der afslører, at Socialtilsynet har fundet graverende fejl i bostedets faglige og menneskelige håndtering af beboerne. Bostedet, der huser beboere fra 18 til 60 år, som alle har psykiske og sociale problemer, skal efter den kritiske kontrol, som afslørede alvorlige overtrædelser, være lukket senest 1. juli. Ledelsen på Botilbuddet har anket afgørelsen.