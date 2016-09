Bredbåndsminister, borger og borgmester i skikkelse af Lars Christian Lilleholt(V), John Eriksen og Steen Hasselriis(V). De tre diskuterede bredbånd og manglen på samme i Auderød mandag formiddag. Foto: Kasper Daugbjerg Dønbo Foto: unknown

Langsomt bredbånd gør indtryk på minister

Halsnæs - 05. september 2016 kl. 12:26 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Klik. Vente. Vente. Vente. Klik.

Der skal mange steder i Halsnæs Kommune mere end bare en computer til for at komme på internettet. Det kræver også en god portion tålmodighed. Kommunen er nemlig, ifølge en analyse af Netplan, en af de dårligst forsynede kommuner med hensyn til bredbånd.

Det langsomme internet til trods, er det lykkedes for kommunen at komme i kontakt med statens øverste ansvarlige på området, Lars Christian Lilleholt(V), minister for energi, forsyning og klima, som mandag morgen besøger Halsnæs for at høre om - og erfare - de begrænsede muligheder for tidssvarende bredbåndsforbindelser.

- Det gør stort indtryk og viser, at der virkelig er behov for udrulning af bredbånd. Det er netop intentionen med bredbåndspuljen, og jeg kan kun opfordre folk til at søge den, siger Lars Christian Lilleholt til Frederiksborg Amts Avis efter første stop på ministerens tur - et besøg i Auderød.

Her bor og driver John Eriksen og Bent Aaris virksomheder. Eller prøver på det. Bredbåndsforbindelsen er så dårlig, at de overvejer at flytte til en anden kommune. Et »Til salg«-skilt i indkørslen gør det klart, at det ikke bare er tomme ord.

- Jeg mener, at ordentligt internet er en forsyningspligt på lige fod med el og vand, siger John Eriksen.

Han bor med sine tre drenge i Auderød, og for at sikre husfreden og lidt underholdning til alle, har de måtte indgå en aftale om at spille på skift. Ellers crasher internettet.

Bent Aarisø frustrationer er anderledes, men ikke mindre. Han driver it-virksomheden ABJ Data, og det er svært at gøre sig gældende uden ordentligt internet.

- Tidligere, da jeg boede i en anden kommune, tog det ni minutter at uploade arbejdsopgaver. Nu bruger jeg 90 minutter. Det koster meget i ventetid og kaffe, siger Bent Aaris.

