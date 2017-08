Rambøll står bag tegningerne til det ambitiøse projekt fra Sport Halsnæs, som nu forelægges politisk.

Send til din ven. X Artiklen: Lancerer nyt kæmpe sportsprojekt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lancerer nyt kæmpe sportsprojekt

Halsnæs - 22. august 2017 kl. 17:19 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det er ikke bullshit! Vi mener hvert et ord, og nu skal der gang i Halsnæs. Det kræver at vi selv tager initiativ, det kommer ikke med investorer udefra.

Sådan siger Preben Moeslund om det projekt for Kultur- og Sportsbyen, som han nu lancerer sammen med Sport Halsnæs, der blev dannet for at etablere en Arena i Frederiksværk. Det projekt kuldsejlede, da man ikke kunne nå overens med Halsnæs Kommune om planerne, men nu præsenterer man op til valgkampen Rambølls arkitekters udspil til et stort kultur-, sports- og sundhedsbyggeri i Halsnæs.

- Denne gang vil vi lade det være åbent for politikerne hvor det skal placeres. Rambølls oplæg er lavet, så det kan placeres forskellige steder. Vi har ikke gode erfaringer med på forhold at udpege steder for politikerne, som har forskellige interesser, som vi ikke vil blande os i, siger Preben Moeslund.

Han lægger dog ikke skjul på at tanken er at Kultur- og Sportsbyen placeres omkring Frederiksværk og at han da har et par favoritplaceringer.

- Der er vel reelt kun tre-fire grunde, hvor det kan placeres: Ved indkørslen til Kregme ved rundkørsel og daginistition tæt på Lille Kregme station, på Hanehovedgrunden hvor der også kører tog, og Rådhusparken, siger Preben Moeslund.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis onsdag.