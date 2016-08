Se billedserie Arresø Skole Magleblik har efterkommet påbud fra Arbejdstilsynet omkring vold og trusler mod personalet. Foto: N.J. Larsen

Lærere udsat for vold og trusler

Halsnæs - 30. august 2016 kl. 04:40 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»En elev tager kvælertag på en anden elev. En lærer må fastholde eleven og bliver bidt over hele kroppen, bliver sparket og slået.«

Dette eksempel er et af flere til en tilsynsrapport som Arbejdstilsynet udarbejdede i vinter efter besøg på Arresø Skole Magleblik i Frederiksværk. Besøget mundede ud i et påbud til skolen om at forebygge risikoen for vold og trusler om vold i forbindelse med arbejdet med eleverne på skolen.

Det påbud har man nu svaret på via nye retningslinjer og opstramning af procedurerne for registrering af hændelser, forebyggelse og instruktion til medarbejderne om hvordan sager håndteres fremover og hvordan de kan søge støtte, hvis de udsættes for fysisk eller psykisk vold.

- Da vi læste resultatet af besøget var det bestemt ikke rar læsning. Læsningen tilkendegiver meget tydeligt at der er nogle alvorlige ting, der skal arbejdes med. Både af hensyn til medarbejdernes arbejdsmiljø og elevernes trivsel, siger konstitueret skoleleder på Arresø Skole Per Ungfelt, der tiltrådte efter Arbejdstilsynets besøg på skolen.

Arresø Skole er langt fra ene om at få påbud efter episoder med vold og trusler.

- Vold og trusler er en af de kategorier, der er mest fremtrædende blandt påbud til folkeskoler omkring psykisk arbejdsmiljø, og vi ser med stor alvor på det. De ansatte skal kunne gå sikkert og sundt på arbejde, siger tilsynschef i Arbejdstilsynet Karsten Refsgaard og understreger at dette da også er tilfældet på langt de fleste skoler.

Arbejdstilsynet giver gerne råd og vejledning til skolerne, men Karsten Refsgaard understreger at det er vigtigt at de selv arbejder på at finde løsninger om arbejdsmiljøet.

