Lægehjælpen er på vej - eller hvad?

Halsnæs - 12. januar 2017

Efter flere år med lægemangel i Halsnæs Kommune, tyder det på, at lægehuse og patienter går bedre tider i møde. Kommunen har i årevis haft to ledige lægekapaciteter, men nu er én stilling besat og én mere kan blive det om et par måneder. Sådan lyder budskabet fra et af medlemmerne i Region Hovedstadens udvalg for tværsektorielt samarbejde, som tirsdag aften havde lægemanglen i Halsnæs på dagsordenen. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Den ene kapacitet opfatter vi som udfyldt, og det betyder, at der bliver taget hånd om flere patienter. Når det lykkedes at besætte den anden kapacitet, regner vi med, at der er de kapaciteter, som der skal være til befolkningen i Halsnæs. Det vil hjælpe markant, siger Per Seerup Knudsen til Frederiksborg Amts Avis og nikker ja til, at lægemanglen i Halsnæs så kan kaldes ovre.

- Lad os sige det. Vi skal tro på fremtiden, og selv om der generelt mangler praktiserende læger i Danmark, så falder der ro over feltet i Halsnæs. Men der er andre steder, vi skal arbejde med.

Det er hos lægerne i Nørregade 29b i Hundested, at den ene af to ledige kapaciteter nu er besat. Overenskomsten giver mulighed for at fastansætte læger som faste vikarer i ledige kapaciteter i fem år ad gangen, når der ikke er nogen praktiserende læger, som kan besætte ydernummeret. Det har klinikken valgt at benytte sig af.

Men skal man tro en af klinikkens læger, er det ikke i sig selv løsningen på kommunens lægemangel.

- Vi har i slutningen af sidste år fastansat en vikar i en af de ledige kapaciteter, og det hjælper på problemet, men kun så længe vedkommende er ansat. Det er ikke en permanent løsning på lægemanglen i Halsnæs Kommune. Der skal stadig arbejdes på at rekruttere folk, der slår sig ned, får et ydernummer og starter en klinik eller bliver kompagnon'er på en af de eksisterende, siger Peter Arildskov, praktiserende læge hos Lægerne Nørregade 29B i Hundested.

Spørger man Peter Arildskov ændrer den besatte stilling ikke situationen.

- Så længe vi ligger over loftet med hensyn til, hvor mange patienter vi skal tage, løser det ikke noget. Så har vi mulighed for og ret til at have lukket for tilgang. Vi ligger meget højt over loftet, men vi vil gerne bidrage til at åbne for tilgangen på sigt, siger han.

De seneste år har kommunens lægeklinikker flere gange haft lukket for tilgang af nye patienter. Undtagelsen var nytilflyttere og flygtninge, som blev garanteret lægehjælp i en aftale, som i 2015 blev erkendt ulovlig og lukket ned. I hele 2016 har der derfor været fuldstændig lukket for tilgang hos lægerne. I stedet er 132 nytilflyttere og 40 flygtninge blevet sendt ud af kommunen for lægehjælp.

Halsnæs Kommune, Praktiserende Lægers Organisation(PLO) og Region Hovedstaden har løbende mødtes og drøftet løsninger på det akutte problem.

- Der har været mange møder uden, at det har ført til noget, men det her er første skridt i den rigtige retning. Jeg håber, at den besatte kapacitet kan være med til at aflaste lægehusene, som alt for længe har haft alt for mange patienter, siger Steen Hasselriis(V), borgmester i Halsnæs Kommune.

Han vil først afblæse lægemanglen, når det ikke længere er nødvendigt at sende patienter ud af kommunen.

- Alle borgere i Halsnæs Kommune skal have mulighed for at få lægehjælp indenfor kommunens grænser. Først når det sker, kan vi tale om, at der ikke er lægemangel.

Den sidste ubesatte kapacitet har regionen overtaget. I længere tid har indehaverne af lægekapaciteten ikke formået at udnytte den. Regionen takkede derfor nej, da ejerne alligevel ønskede at forlænge fristen på kapaciteten, og overtog den selv fra årsskiftet. Nu bliver kapaciteten slået op som åben stillingsbesættelse, og Per Seerup Knudsen forventer, at den er besat om et par måneder.